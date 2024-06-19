На холодную голову пытались проанализировать то, что происходило на Альянц Арене в понедельник, то есть провал сборной Украины, которая разгромно уступила румынам (0:3). Игроки сборной попали под критику не только украинских СМИ, прошлись по "сине-желтым" и румынские обозреватели, которые обвинили команду Реброва в чрезмерном эгоизме.