Кто убивает сборную Украины – жест румын и цифры шокируют, Англия о будущем Довбика и Зинченко, недоумение из-за Реброва
10:38 - Читати українською
Сборная Украины неудачно начала выступления на Евро-2024, проиграв Румынии. Смотрите новое видео на YouTube-канале Футбол 24.
На холодную голову пытались проанализировать то, что происходило на Альянц Арене в понедельник, то есть провал сборной Украины, которая разгромно уступила румынам (0:3). Игроки сборной попали под критику не только украинских СМИ, прошлись по "сине-желтым" и румынские обозреватели, которые обвинили команду Реброва в чрезмерном эгоизме.
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