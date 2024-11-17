– Виктор Евгеньевич, какие ваши впечатления о матче?

– Как я говорил раньше: пора закрывать футбольные программы, потому что разбирать можно только три минуты. Телевизор можно было включать только на 92-й минуте, когда Назаренко с Гуцуляком не смогли затолкать мяч в ворота. Все! Больше у нас моментов не было. После седьмой минуты, когда забили гол, мы просто сели к своим воротам. Тактика на удержание счета никогда не давала результата. У грузин 18 ударов по воротам, а у нас семь. О чем тут говорить?

Мы с седьмой минуты уже автобус поставили у своих ворот. И это не против Франции, Англии или Испании, а против Грузии. С грузинами можно играть, они не сильнее нас. У нас не было ни одной игры, чтобы мы уверенно выиграли. А нет, была – против сборной Молдовы товарняк (4:0).

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Чтобы нам создать момент, нужно прыгнуть выше головы, и это при том, что некоторые идиоты считают, что у нас звездная команда. Грузины тоже, видимо, этого наслушались, потому что говорили, что всех наших футболистов знают в Европе. Но я не увидел у нас футболистов. Сабо не угадал, как всегда, что проиграем, но был близок к этому. В итоге результатом не довольны ни мы, ни грузины.

– Кто виноват в этой ситуации, что мы не можем создать моменты?

– Все: и футболисты, и тренеры! Возможно, Ребров видит, что они не могут играть в атакующий футбол, но тогда не надо по ушам ездить болельщикам, что у нас команда-звезда. Где звезды, если у нас проблема с атакой? Среди защитников мало звезд, а Бекенбауэров и Бессоновых у нас нет.

– Как думаете, почему после гола мы начали играть от обороны, а не попытались развить успех?

– Видимо, сами футболисты так решили играть. Они уже привыкли всегда играть от обороны. Но когда играешь от защиты, моментов у другой команды быть не должно.

– Если футболисты сами так решили, то получается, Ребров теряет бразды правления командой?

– Да нет. Это уже у игроков психологически, они просто привыкли играть от обороны на контратаках. Вот и все. Именно поэтому у нас нет моментов. Я уже Реброву говорил, что ему надо думать, как создавать моменты и иногда рисковать. Он же играл в нападении, а сейчас думает только об обороне. Мне это непонятно.

У нас что-то не сходится. Говорят, что команда-звезда, но мы не умеем создавать моменты и играть в атакующий футбол. Какие вы нахрен звезды?! Этот вопрос надо ставить в "Что? Где? Когда?". Пусть знатоки думают.

– Многие болельщики в комментариях призывают Реброва уйти в отставку. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Это не мне решать. Пусть это будет головной болью Андрея Шевченко. Сами же болельщики изначально думали, что Ребров станет мессией для сборной, но, к сожалению, это оказалось не так. Я думаю, его вряд ли будут убирать, потому что придется выплачивать компенсацию. Но это не ко мне вопрос.

– Кого назовете лучшим игроком матча против Грузии в составе сборной Украины?

– Могу двух ребят из Полесья отметить – Гуцуляка и Назаренко – и с хорошей стороны, и с плохой. Хорошо, что они на 90+2 минуте создали момент, и минус – как можно было не забить? Это тоже вопрос к "Что? Где? Когда?". Этот матч так и назвать можно: "Что? Где? Когда?". Пусть знатоки думают, как нам создавать моменты.

Что нам делать с такой игрой в элитном дивизионе? Мы самая неудобная команда, причем в худшем значении этого словосочетания. Мы пытаемся разрушать, а сами нихрина не создаем. Зрелища нет!

– Что скажете про Мудрика? Он забил в первом матче грузинам, вчера его прострел превратился в автогол Кверквелии.

– Этого мало. Надо не два матча на уровне отыграть, а побольше. Когда нет результата, то все очень плохие. То, что Мишка 70 пробежал, прострелил, а игрок Грузии забил – это хорошо, но мало. Про Мудрика столько пишут, что он самостоятельно победы должен приносить.

– Кого назовете худшим игроком матча?

– Всех наших лидеров! Где Судаков? Где наш знаменитый Шапаренко? Где Довбик? У нас лидеры в каждом матче выпадают, их просто нет! Вот кто-то увидел в этом матче нашего Пичичи? Болельщики на них рассчитывают, а мы их не видим на поле. У нас лидеры только на бумаге, они сами заставляют блогеров и журналистов писать о себе. Вот поэтому у нас ничего не получается. Так называемые лидеры вообще не помогают Реброву.

– Как думаете, почему Довбик так тускло выступает в сборной?

– Это просто его уровень. В Жироне и Роме он может забивать, а в другой команде – нет. Значит, он не звезда. Роналду и Месси почему-то везде забивают, поэтому они звезды, – заявил Леоненко в комментарии sport-express.ua.

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