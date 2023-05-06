Футбольные симуляторы славятся тем, что могут испортить внешность того или иного игрока. Однако Сидни Леру нашла небанальную причину для жалобы – ей не понравилось, что в игре ей нарисовали слишком большую грудь.

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Свои претензии футболистка опубликовала в Twitter : "Они сделали повязку на голову, косу, татуировки на шее, чрезмерно выщипанные брови и кто-то даже сделал меня сиськастой!! Сдуйте немного мою грудь и наденьте другую майку. Брови на этом этапе я сохраню", – написала Леру.

К слову, сейчас Сидни играет за Орландо Прайд, который стал уже восьмым клубом в ее карьере. За сборную США Леру сыграла около 80 матчей, выигрывала Олимпийские игры и чемпионат мира.