"Эта информация – полная чушь. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас в третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у Ференцвароша такое было в последний раз почти 100 лет назад.

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Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", – цитирует Варгу Sport24.

Заметим, Сергей Ребров возглавил "Фради" летом 2018-го. В этом сезоне команда впервые за долгий период участвовала в групповом этапе ЛЧ. В чемпионате Венгрии Ференцварош пока уверенно лидирует, опережая Академию Пушкаша на 13 зачетных баллов.

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