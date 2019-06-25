"Кто-то из Украины помогал Люксембургу по делу Мораеса", – Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об интересных деталях по делу Мораеса.

"Конечно же, эта ситуация не могла не отразиться на игроках сборной. Для Украины была дополнительная мотивация выиграть еще раз у Люксембурга, в том числе и потому, что соперники пытаются в неспортивной борьбе получить эти три очка.

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Это не красит футбол, когда зачетные баллы обжалуются в кабинетах. Для этого есть поле, где и должны команды бороться за результат.

А насчет заинтересованных в этой истории, я бы не хотел придумывать никаких заговоров, но, к сожалению, факты говорят о том, что мы боролись за нашу сборную и наших болельщиков не просто против наших коллег из других федераций. Этим коллегам кто-то помогал из Украины информацией.

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Когда мы в дисциплинарном и в апелляционном органе УЕФА отстаивали интересы сборной и страны, было очень неприятно, что озвучивалась информация против нас, полученная непосредственно изнутри, из Украины.

Я искренне не хочу думать, что в попытках навредить мне лично, есть люди, которые решили пойти против результата Украины и каждого из наших сборников, которые на поле кровью и потом добывают свои победы", – рассказал Павелко в интервью UNN.

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