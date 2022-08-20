После подписания нового контракта с ПСЖ Мбаппе начал вести себя, как примадонна. Француз открыто демонстрирует свое недовольство, когда кто-то другой оказывается в центре внимания. Более того, Килиан требует, чтобы клуб избавился от Неймара.

Мбаппе разгневал Месси и Неймара унизительным комментарием о родине латиноамериканцев

"23-летний игрок толкает Месси. В жизни не видел у кого-то большего эго, чем у Мбаппе. Кто-то должен напомнить Мбаппе, что в 23 года Месси уже имел четыре "Золотых мяча", – цитирует Руни Marca.

Заметим, что Руни немного преувеличил достижение аргентинца. На самом деле в возрасте 23 лет у Месси было 2 "Золотых мяча". В конце концов, Мбаппе пока не выиграл ни одного.

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