"Летом Георгий Гочолейшвили мог оказаться в СК Днепр-1. Я знаю, что клуб серьезно интересовался этим футболистом, и даже делал предложение Сабуртало.

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Вроде уже договорились и с клубом, и с самим футболистом, но в последний момент сам игрок отказался переходить, побоялся из-за войны. Сначала соглашался, а потом решил не ехать в Украину. Сейчас мы видим, что Шахтер вернулся к этому футболисту.

Шахтер любит так, видите. Кто-то что-то найдет, а Шахтер потом пытается это использовать. Ну, это работа клуба, здесь нечего говорить. Насколько я понимаю, они уже подписали этого футболиста.

С зимы Гочолейшвили станет правым защитником донецкого Шахтера. На этой позиции есть проблемы. Гочолейшвили – футболист быстрый, с очень хорошим дриблингом, но не так много грузинских легионеров проявили себя в Украине", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

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