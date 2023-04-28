Кто рассудит Металлист – Динамо: назначение арбитров на 23 тур УПЛ
Соответствующие комитеты Украинской ассоциации футбола назначили судей на матчи 23 тура УПЛ.
Грядущий тур продлится всего два дня. Только на одном поединке будет работать система VAR, сообщает сайт УАФ.
Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ
28 апреля
13:00 – Металлист – Динамо, арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон).
13:00 – Верес – Львов, арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков).
15:00 – Колос – Шахтер, арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).
29 апреля
13:00 – Заря – Черноморец, арбитр – Абдулла А.Б. (Харьков).
13:00 – Минай – Металлист 1925, арбитр – Новодом В.В. (Черкассы).
14:00 – Ингулец – СК Днепр-1, арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).
15:00 – Рух – Ворскла, арбитр – Козыряцкий М.С. (запорожье).
15:00 – Кривбасс – Александрия, арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), арбитр VAR – Балакин М.А. (Киевская обл.).
Напомним, в чемпионате лидирует Шахтер, опережая СК Днепр-1 на 5 очков. На последней строчке расположился Львов.