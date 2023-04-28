Кто будет судить матч Металлист – Динамо / Фото киевлян

Грядущий тур продлится всего два дня. Только на одном поединке будет работать система VAR, сообщает сайт УАФ.

Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ

28 апреля

13:00 – Металлист – Динамо, арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон).

13:00 – Верес – Львов, арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков).

15:00 – Колос – Шахтер, арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).

29 апреля

13:00 – Заря – Черноморец, арбитр – Абдулла А.Б. (Харьков).

13:00 – Минай – Металлист 1925, арбитр – Новодом В.В. (Черкассы).

14:00 – Ингулец – СК Днепр-1, арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).

15:00 – Рух – Ворскла, арбитр – Козыряцкий М.С. (запорожье).

15:00 – Кривбасс – Александрия, арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), арбитр VAR – Балакин М.А. (Киевская обл.).

Напомним, в чемпионате лидирует Шахтер, опережая СК Днепр-1 на 5 очков. На последней строчке расположился Львов.

Металлист – Динамо: анонс матча УПЛ