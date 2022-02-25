"Тот, кто пришлет мне хоть один мем, где будет призыв к диалогу с захватчиками, где будут сплетены украинский флаг и триколор и другие вариации всевозможной херни – пойдет на йух! Если есть желание, то удаляйтесь сами! Слава Украине", – написал Худжамов в Instagram.

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Заметим, что утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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