– Можно не сомневаться, что у ПСЖ значительно возрастет отряд болельщиков в Украине после того, как ряды парижан пополнил лидер нашей национальной сборной Илья Забарный.

– Я рад за Илью, он заслужил своей преданностью футболу, интеллектуальностью на этот новый вызов в карьере. Играть в сильнейшей команде Европы – об этом можно только мечтать.

– Все же, Забарному придется конкурировать за место в стартовом составе с капитаном ПСЖ, лидером сборной Бразилии Маркиньосом.

– Ничего страшного, я считаю, что Забарный сильнее бразильца. В конце концов, острая конкуренция только будет способствовать прогрессу как Забарного, так и Маркиньоса, от этого только выиграет ПСЖ.

– Тогда напоследок, еще такой вопрос: одним из вратарей ПСЖ является россиянин Сафонов. Как себя вести в этой ситуации Забарному с представителем страны-агрессора?

– Я думаю, что когда Забарный еще вел переговоры с клубными боссами ПСЖ о переходе, то этот вопрос обсуждался. Склоняюсь к тому, что россиянин вскоре покинет Париж, потому что кто он такой по сравнению с Забарным, который был на виду в АПЛ? Я убежден, что Забарный уже определился с тем, как себя сейчас вести, он – парень умный и еще тот казак, – сказал Вернидуб в комментарии Sport.ua.

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

