"Кто-нибудь может объяснить новые правила игры рукой игрокам и тем, кто берет интервью?" – Оуэн встал на защиту VAR

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн предложил свой метод решения скандальных эпизодов относительно игры рукой.

"Это новое правило по игре руками – абсолютная шутка. Люди будут жаловаться на VAR, но само правило – это мусор. VAR просто выполнил свою работу согласно правилам.

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Кто-нибудь может объяснить новые правила игры рукой игрокам и тем, кто берет у них интервью? Это новые правила, дело вовсе не в VAR. Новые правила игры рукой – это дерьмо, но перестаньте обвинять VAR во всем", – написал Оуэн в своем Twitter.

Клопп назвал главную проблему VAR

Напомним, на протяжении нескольких туров АПЛ всколыхнула череда скандалов из-за неоднозначных решений арбитров и системы VAR. Последний случай – вчерашний матч Вест Хэма против Шеффилд Юнайтед, в котором "молоты" не смогли вырвать ничью из-за отмененного гола Снодграса.