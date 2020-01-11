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"Кто-нибудь может объяснить новые правила игры рукой игрокам и тем, кто берет интервью?" – Оуэн встал на защиту VAR

11 января 14:20 144 Читати українською
"Кто-нибудь может объяснить новые правила игры рукой игрокам и тем, кто берет интервью?" – Оуэн встал на защиту VAR
Майкл Оуэн / Фото из открытых источников

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн предложил свой метод решения скандальных эпизодов относительно игры рукой.

"Это новое правило по игре руками – абсолютная шутка. Люди будут жаловаться на VAR, но само правило – это мусор. VAR просто выполнил свою работу согласно правилам.

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Кто-нибудь может объяснить новые правила игры рукой игрокам и тем, кто берет у них интервью? Это новые правила, дело вовсе не в VAR. Новые правила игры рукой – это дерьмо, но перестаньте обвинять VAR во всем", – написал Оуэн в своем Twitter.

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Напомним, на протяжении нескольких туров АПЛ всколыхнула череда скандалов из-за неоднозначных решений арбитров и системы VAR. Последний случай – вчерашний матч Вест Хэма против Шеффилд Юнайтед, в котором "молоты" не смогли вырвать ничью из-за отмененного гола Снодграса.

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Теги
Англия Видеоассистент арбитра (VAR) Майкл Оуэн Майкл Оуэн
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