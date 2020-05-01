toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Кто не мечтает играть с Месси?" – Сетьен прокомментировал возможный трансфер Лаутаро

11:10 12 Читати українською
"Кто не мечтает играть с Месси?" – Сетьен прокомментировал возможный трансфер Лаутаро
Лаутаро против Месси /Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен сдержанно поделился своим мнением относительно возможного приобретения Лаутаро Мартинеса.

"Лаутаро Мартинес – прекрасный футболист. Нравится ли он Месси? Спросите у Лео. Все хорошие игроки могут вызвать интерес Барселоны. Впрочем, в нынешние времена ежедневно выскакивает какое-то новое имя, кого-то постоянно связывают с Барсой.

В то же время многих футболистов привлекает возможность играть рядом с Месси. Это огромный стимул для них. Кто не мечтает играть с Месси?" – сказал Кике Сетьен в интервью La Gazzetta dello Sport.

По слухам Барселона активно торгует Лаутаро, ведь видит в нем основного центрфорварда команды. Интер хочет получить огромную сумму и игрока каталонцев в обмен на Мартинеса. К слову, в нынешнем сезоне аргентинец провел за "нерадзурри" 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

blog_ava
Главные новости футбола 30 апреля: ПСЖ третий раз подряд стал чемпионом Франции, Лобановский получил мировое признание
07:00
117
Теги
Кике Сетьен Кике Сетьен Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Трансферы Интера Лионель Месси Лионель Месси Интер Интер Барселона Барселона Испания Трансферы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
0
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук