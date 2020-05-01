"Кто не мечтает играть с Месси?" – Сетьен прокомментировал возможный трансфер Лаутаро

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен сдержанно поделился своим мнением относительно возможного приобретения Лаутаро Мартинеса.

"Лаутаро Мартинес – прекрасный футболист. Нравится ли он Месси? Спросите у Лео. Все хорошие игроки могут вызвать интерес Барселоны. Впрочем, в нынешние времена ежедневно выскакивает какое-то новое имя, кого-то постоянно связывают с Барсой.

В то же время многих футболистов привлекает возможность играть рядом с Месси. Это огромный стимул для них. Кто не мечтает играть с Месси?" – сказал Кике Сетьен в интервью La Gazzetta dello Sport.

По слухам Барселона активно торгует Лаутаро, ведь видит в нем основного центрфорварда команды. Интер хочет получить огромную сумму и игрока каталонцев в обмен на Мартинеса. К слову, в нынешнем сезоне аргентинец провел за "нерадзурри" 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко