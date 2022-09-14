"Кто на**й такая Барселона?": фанаты Баварии придумали издевательский лозунг на фоне очередной победы над каталонцами
Поклонники Баварии продолжают насмехаться над Барселоной, которую их любимцы обыграли уже четвертый раз подряд.
Болельщики Баварии во время игры с Барселоной продемонстрировали новый лозунг, которым высмеяли каталонский клуб на Альянц-Арене.
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"Эй, эй! Кто на**й такая Барселона?", – радостно восклицали поклонники Баварии во время матча. Кстати, звучание очень напоминало лозунг из Украины "Эй, эй! Кто не скачет, тот москаль!".
Напомним, Бавария обыграла Барселону 2:0 и продолжила победную серию над каталонцами, которая насчитывает уже 4 матча.
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