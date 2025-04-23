Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал упреки о том, что якобы блокирует трансферы игроков в иностранные клубы.

"Я всегда говорю, что предложение по трансферу должно устраивать все три стороны: клуб, который продает, клуб, который покупает, и самого игрока.

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Бывает достойное предложение, но когда тебе говорят, что деньги будут платить в течение нескольких лет ... Будут нормальные предложения – мы все рассмотрим. Я никого не держу. У нас есть много молодых футболистов, которые могут усилить первую команду.

Тот самый Осипенко – он через год-два может играть в основе. Кто раньше мог подумать, что Михайленко станет незаменимым игроком киевского Динамо? Сегодня он выполняет огромный объем работы на футбольном поле. И тренер, и я полностью довольны этим футболистом", – рассказал Суркис в интервью ТаТоТаке.

Добавим, что в текущем сезоне Михайленко принял участие в 25 поединках клуба, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

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