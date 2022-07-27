Один из лидеров нынешнего Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал свою игру и гол в благотворительном поединке против Аякса.

"С божьей помощью удается забивать такие голы. Это все плодотворный труд. Это взаимосвязано. Кто много работает, тому помогает бог. Так все и выходит.

Аякс – Шахтер – 3:1 – видео голов и обзор матча с роскошным мячом Мудрика

У каждого внутри должны быть стержень, характер и футбольные качества, которые есть у наших ребят. Если все это соединить, то может получиться очень хорошая работа. Примечательно, что тренерский штаб очень мотивирован. Хорошие специалисты. Вместе мы можем добиться успеха.

Встреча с Аяксом сравнима с матчами с Реалом или Интером. Аякс – топовая команда. А когда еще столько болельщиков – экстаз. Хочется проявить себя на таком стадионе перед болельщиками. Это всегда добавляет мотивации и заряжает", – цитирует Мудрика Tribuna.com .

В комментарии пресс-службе Шахтера Михаил добавил: "Прежде всего полученные средства мы сможем направить нашим защитникам. Также, повторюсь, важно дарить положительные эмоции нашим людям. Конечно, я видел, что многие украинцы пришли нас поддержать. Было очень приятно, спасибо".