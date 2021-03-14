"Одни и те же ошибки. Кто-то при голе выпрыгивает, как Цыганков – он по сути не умеет играть головой. Стандарты всегда опасны.

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Но главное то, сколько создало Динамо. По сути один момент. Еще была возможность забить у Родригеса, когда он едва не убил вратаря. Кто лидер Динамо? Так его никогда и не было. У динамовцев был хороший отрезок в течение 23 минут. С 7-й по 30-ую, пока Торрес не забил", – заявил Леоненко в эфире "Великого футбола".

Напомним, Динамо дома проиграло Вильярреалу (0:2), а ответный матч в Испании состоится 18 марта.

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