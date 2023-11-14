"Голы украинцев в уикенд? Мы не договаривались, но, да, все, видимо, приехали в хорошем настроении. Для нас очень важно приехать в сборную на положительных эмоциях. Хотя с любым результатом мы приезжаем с хорошим настроением и не важно как играли в клубах.

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Подготовка к Италии? Пока все собираются, была только теория, представили нам новых игроков - Макса Таловерова, Даниила Сикана, Владислава Дубинчака, рассказали о плане на эти сборы.

Я – надежный в обороне и забивной защитник? Кто это сказал, что я надежный защитник? А мои голы... Не знаю, как это произошло. Просто стараюсь показать максимум. Видите, есть моменты, стараюсь забивать", – рассказал защитник в интервью ютуб-каналу УАФ.

Виталий Миколенко в восьми матчах подряд выходит в стартовом составе Эвертона. В двух встречах подряд украинский защитник отмечался забитыми голами за "ирисок".

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