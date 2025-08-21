"Бенфика играла на ничью? Хочу объяснить, что это не критика, но, очевидно, что игра Бенфики была направлена на то, чтобы остановить команду, которую она уважала. У нее больше потенциала, чем у нас, но я рад, что Бенфика оценила наши возможности. Когда играешь с полузащитой, где Флорентино, Барренечеа и Риос, а потом Аурснес выступает пятым защитником, а Дедич защищается внутри, стратегически это правильно, учитывая поставленные задачи.

Они хорошо сыграли, добились хорошего результата. Кто я такой, чтобы критиковать? Я играл [в полуфинале ЛЧ-2010 в качестве тренера Интера] в Барселоне с десятью защитниками...

Очевидно, в Лиссабоне у Бенфики будет другой настрой и другие амбиции; это основа. Если они выиграют, они пройдут дальше. Но и для нас это основа: если мы выиграем, мы пройдем дальше. Игра открыта, мы в игре", – цитирует Моуринью MaisFutebol.

