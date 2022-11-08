"Есть знаменитая фраза Олега Блохина, адресованная когда-то Артему Кравцу: "Чтобы что-то делать – нужно что-то делать". Необязательно только украинцев из-за границы возвращать. Работать нужно, искать футболистов, четко зная, какие позиции тебе нужно усилить и четко понимая, футболисты каких игровых качеств тебе нужны для усиления этих позиций.

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СК Днепр-1 нашел Бланко, Хамаша, Бусанелло. Они выходят на футбольное поле, забивают мячи, отдают голевые передачи. СК Днепр-1 вышел в еврокубковую весну и в чемпионате идет на первом месте, проживая не в Днепре, не на родной базе. Играя не на родном стадионе, так же разъезжая по Европе на еврокубковые матчи, с гораздо более скромными финансовыми возможностями. Но они это сделали. Пришли три иностранца, которые "делают погоду" в этой команде.

Скрипник тот же. В Ворскле половина команды разбежалась, но они нашли какого-то Марлисона, какого-то Сефери, Зайкова – и эти футболисты приносят пользу. Кравца вернули в Украину, Юрченко и Олейника вернули. Люди выходят, играя и создавая разницу на поле для этой команды.

Шахтер мало того, что украинцев вернул, еще как-то заарканил Джурасека и Тейлора. И все это сделано в режиме, я сомневаюсь, что какого-то сверхтщательного скаутинга. Потому что и Ворскла, и СК Днепр-1, я думаю, не имели возможности вести этих футболистов в течение длительного времени. Просто понимаете, в чем суть: кто ищет – тот находит", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, Динамо по ходу сезона подписало Джастина Лонвейко и Кахима Перриса, которые только недавно начали попадать в основу команды. Скандальный Самба Диалло продолжает получать крохи игрового времени. Из летних новичков лищь Владислав Кабаева сразу получил доверие Луческу.

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