"Я лично ВСУ и Нацгвардии не помогал. Помогал другу, который сейчас под Авдеевкой в ​​мотострелковой бригаде. Я просто сбрасывал ему деньги, чтобы он мог купить пяти или десяти своим ребятам теплые вещи, потому что у них нет возможности взять что-то новое.

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Очень много футболистов помогает из-за границы, наши легионеры оказывают военную помощь, Америка, Евросоюз. ВСУ есть кому-то помогать. Мы же помогаем нуждающимся людям, которые потеряли работу, кому нужно выехать из горячих точек, в частности из Мариуполя и Харькова.

Покупаем лекарства пожилым людям. Мы с Настей (женой, – прим.) постоянно ходим в магазины, покупаем 3-4 пакета с продуктами: яйца, молоко, крупы, хлеб, масло, шоколадки, печенье. Я постоянно на кассе в магазине вижу набирающих пенсионеров. Кто им поможет, если не я?

Я не могу всем помочь, но еще до военного положения в Киеве пытались поддерживать бабушек и дедушек, которые не могли себе позволить продукты", – рассказал Конопля в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, украинцы уже 33-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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