"Большое искусство футбольного бизнеса – продать своевременно. Михавко после чемпионского сезона мог уйти в Марсель. Не продали, хоть могли заработать. На здоровье. Это же касается Бражко.

"Шапаренко уже можно продавать": Караваев рассказал, когда хавбеку Динамо стоило покинуть клуб

Кто сейчас даст за Михавка или Бражко 20 миллионов? Какой Марсель теперь. Александрия, посмотрите на старт сезона. Очень скромная команда, которая потеряла летом лидеров. И даже против скромной команды центральные защитники Динамо привозят два мяча.

И я не могу понять, это с тренерским штабом что-то не так? Они не работают с защитниками, не объясняют, не учат? А их же надо учить, Михавку всего 20 лет. А может это отношение футболистов такое, или уровень? Не знаю, какие там амбиции у Михавка. Хочет он в Европу, или нет, а может его, устраивает то, что имеет уже сейчас. Знаю одно – Тарас по игровым качествам очень перспективный", – сказал Вацко в Вацко Live.

Напомним, были слухи, что несколько представителей АПЛ и Марсель интересовались Михавком. Впрочем, Тарас остался в составе киевского Динамо.

"Минулого тижня додому потрапив, 4 дні грав у Counter-Strike": Динамо "згоріло" NAVI – забракло Забарного і Миколенка