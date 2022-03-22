В топ-20 лучших молодых (рожденных после 1 января 2003-го) игроков мира больше всего представительниц Европы. Немало также футболисток из Латинской Америки, по две из Африки и Азии.

Экзотика начинается с первых позиций. Рейтинг возглавила гаитянка Мельки Дюморне, выступающая за Реймс. На втором месте австралийка Мэри Фаулер с папуасским происхождением – она играет за Монпелье. Замыкает тройку 17-летняя мальтийка Хейли Бугеджа из Сассуоло.

4. Алексис Миссимо (США)

5. Лизанне Граве (Германия)

6. Элис Сомбат (Франция)

7. Кэртин Куль (Дания)

8. Андреа Медина (Испания)

9. Камилла Кувер (Германия)

10. Гио (Бразилия)

Рейтинг главных талантов мира: Беллингем лучший, доминирование Бундеслиги, россиянин – пустое место