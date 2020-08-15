Ксёнз подписал новый контракт с Олимпиком

33-летний полузащитник переподписал контракт с клубом еще на год, информирует официальный сайт Олимпика. Павел будет выступать под 11 номером.

Олимпик анонсировал трансфер Ксёнза

Недавно у Ксёнза завершилась сделка с донецким клубом, и стороны пытались договориться о новых условиях контракта.

Напомним, Павел провел значительную часть своей карьеры во львовских Карпатах. В донецкую команду игрок перебрался летом 2018-го. За Олимпик он сыграл 56 матчей во всех турнирах за все время пребывания в клубе и отметился двумя ассистами.

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