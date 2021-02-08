ВПК-Агро, который занимает 13 место в Первой лиге, усилился опытным Павлом Ксёнзом. Защитник/полузащитник стал самым титулованным футболистом в десятилетней истории команды из Днепропетровской области, информирует официальный сайт клуба.

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Недавно Павел покинул донецкий Олимпик. Универсал уже отправился на сборы в Турцию вместе со своей новой командой.

Заметим, 34-летний Ксёнз является воспитанником Динамо. Также поиграл за Карпаты, Ильичевец, Харьков, Металлист, Днепр, польскую Сандецию, Олимпик и другие клубы. Провел один матч за национальную сборную Украины – в 2015-м против Грузии. Стал двукратным бронзовым призером УПЛ в составе Металлиста и Днепра.

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