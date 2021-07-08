Бывший защитник ряда клубов УПЛ Павел Ксенз продолжит свою карьеру в третьем по силе дивизионе чемпионата Украины.

ККсенз начнет новый сезон в составе второлигового Левого Берега, утверждает Footboom. Отмечается, что игрок присоединится на правах свободного агента.

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Последним клубом Павла был ВПК-Агро, который выступал в Первой лиге. Детали его соглашения с Левым Берегом не сообщаются.

Заметим, 34-летний Ксенз является воспитанником Динамо. Также поиграл за Карпаты, Ильичевец, Харьков, Металлист, Днепр, польскую Сандецию, Олимпик и другие клубы. Провел один матч за национальную сборную Украины – в 2015-м против Грузии. Стал двукратным бронзовым призером УПЛ в составе Металлиста и Днепра.

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