Ксенз: Постепенно набираю кондиции

Новичок Олимпика Павел Ксенз поделился впечатлениями после победы Олимпика в контрольном матче с СК Днепром-1.

"Мы выиграли, сыграли "на ноль". Это придаст нам уверенности в следующих поединках. Физически было непросто сегодня. Сборы начал не вовремя, начал работу только 4 июля. Однако постепенно набираю кондиции.

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К началу сезона буду готов на 80 процентов, а по ходу чемпионата наберу форму на все сто.У нас в команде каждый лидер, каждый берет на себя ответственность за результат. Благодаря командной игре мы получим положительный результат в сезоне", – рассказал Ксенз пресс-службе Олимпика.

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