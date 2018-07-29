Ксенз: Матч с Черноморцем уже забыли

Защитник Олимпика Павел Ксенз прокомментировал настрой на матч против Ворсклы.

"Атмосфера в команде хорошая. Возможно, в начале чемпионата немного смазало то, что не добыли три очка в матче с Черноморцем, мы эту игру уже забыли и разобрали. Готовимся в Ворскле", – сказал Ксенз в эфире канала Футбол 1.

Олимпик планирует сменить эмблему клуба

Матч Олимпик – Ворскла состоится сегодня, 29 июля, в 17:00 по киевскому времени.

Ксенз присоединился к донецкой команде этим летом. До этого защитник выступал за польскую Сандецью.

Трояновский: У Ворсклы есть свой стиль, которого она придерживается уже не первый год