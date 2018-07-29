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Ксенз: Матч с Черноморцем уже забыли

15:07 21 Читати українською
Ксенз: Матч с Черноморцем уже забыли
Павел Ксенз / ФК Олимпик

Защитник Олимпика Павел Ксенз прокомментировал настрой на матч против Ворсклы.

"Атмосфера в команде хорошая. Возможно, в начале чемпионата немного смазало то, что не добыли три очка в матче с Черноморцем, мы эту игру уже забыли и разобрали. Готовимся в Ворскле", – сказал Ксенз в эфире канала Футбол 1.

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Матч Олимпик – Ворскла состоится сегодня, 29 июля, в 17:00 по киевскому времени.

Ксенз присоединился к донецкой команде этим летом. До этого защитник выступал за польскую Сандецью.

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Олимпик - Ворскла: Воскресенье 29 июля 2018

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