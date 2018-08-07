Ксенз – о своем 200-м матче в УПЛ: Надеюсь дойти до следующей круглой отметки

Полузащитник Олимпика Павел Ксенз, который в воскресенье провел свой 200-й матч в украинской Премьер-лиге, рассказал, что чувствует, сыграв две сотни матчей на высшем уровне.

"Я не придаю большого значения статистике. Конечно, мне приятно, что сыграл уже 200 матчей в Премьер-лиге, надеюсь дойти до следующей круглой отметки. Однако для меня самое главное –- это результаты команды. Личные достижения на втором месте.

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Есть ли силы попасть в Клуб Александра Чижевского и сыграть 300 матчей в УПЛ? Силы всегда есть, буду стараться достичь этого результата.

Хотелось бы лучше стартовать в чемпионате Украины. Мы провели три по-своему рихних матча: одержали победу, проиграли и сыграли вничью. Надеюсь, в следующих играх будем добиваться положительного результата", – цитирует Ксенза официальный сайт Олимпика.