По итогам 11 туров Бундеслиги вернувшийся в элитный дивизион Шальке замыкает турнирную таблицу: у команды лишь одна победа с начала сезона. На прошлой неделе в связи с неудовлетворительными результатами клуб уволил главного тренера Франка Крамера, и теперь "кобальтовые" понесли еще одну кадровую потерю.

Шальке уволил главного тренера после провального старта сезона

Заявление о собственном увольнении написал спортивный директор Рувен Шредер. Об этом информирует Kicker. Сообщается, что Шредер решил уйти из клуба "по личным причинам".

Именно Шредер обновил кризисную команду, которая выполнила главную задачу по возвращению в первую Бундеслигу прошлым летом. Источник отмечает, что Рувен провёл крупнейшую реструктуризацию состава в истории клуба.

"Никто всерьез не думал, что Шальке сможет вернуться в Бундеслигу всего через год после вылета. Это – уникальная история успеха в чрезвычайно сложных финансовых обстоятельствах", – сказал генеральный директор клуба Бернд Шредер.

Временно исполняющим обязанности спортивного директора Шальке станет Петер Кнебель.

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