Полузащитник испанской Барселоны Рикард Пуч близок к отъезду из Камп Ноу в зимнее трансферное окно.

Ман Сити изучает вариант с подписанием опального хавбека, утверждает Estadio Deportivo.

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"Горожане" готовы сделать предложение о переходе Пуча в январе. Каталонцы не окажут преград, поскольку 21-летний воспитанник "блаугранас" не входит в планы тренерского штаба Рональда Кумана. Ранее нидерландский специалист при игроках основного состава жестко обвинил его в распространении информации с лагеря команды.

Однако, фаворитом в борьбе за Пуча является севильский Бетис. Команда Мануэля Пеллегрини готова взять жемчужину Ла Масии в аренду. Это вполне устраивает менеджмент Барселоны, который хотел бы избежать продажи исполнителя.

В нынешнем сезоне Рикард Пуч провел лишь 66 минут в составе первой команды каталонцев.

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