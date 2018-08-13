"Крыса", – Куртуа получил шквал ненависти от фанатов Атлетико после перехода в Реал

Новичок Реала Тибо Куртуа меньше недели в Мадриде, а уже успел получить немалую порцию ярости от фанатов Атлетико.

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который недавно перешел из Челси в Реал, попал в немилость фанатов Челси и Атлетико.

Фанатам "синих" не понравилось то, как покидал команду Куртуа. Бельгиец бойкотировал тренировки Челси и постоянно намекал на то, что хочет покинуть команду.

Из-за такоогор поведения болельщики лондонцев успели назвать Куртуа "змеей".

Агент Куртуа объяснил, почему его клиент решил покинуть Челси

К ним присоединились фанаты Атлетико Мадрид, которых разозлил факт перехода Тибо в Реал, ведь Куртуа перешел в стан принципиального соперника.

Несмотря на то, что выступал в составе "матрасников" с 2011 по 2014 год и успел выиграть с командой Лигу Европы и чемпионат Испании.

Более того, бельгиец даже успел послать "сливочных" в задницу, будучи игроком Атлетико.

Свою ярость болельщики "матрасников" выплеснули, осквернив доску, посвященную бельгийском киперу у стадиона Ванда Метрополитано.

Топ-8 перлов Куртуа на презентации в Реале: почему посылал Мадрид в задницу, об Азаре, Рамосе, Атлетико

Они облили ее красной краской, оплевали и залили пивом. Кроме этого, у доски появилась надпись "Rata", что с испанского означает крыса. Пришлось даже вызывать правоохранителей, чтобы успокоить возмущенных болельщиков.