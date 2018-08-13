"Крыса", – Куртуа получил шквал ненависти от фанатов Атлетико после перехода в Реал

Новичок Реала Тибо Куртуа меньше недели в Мадриде, а уже успел получить немалую порцию ярости от фанатов Атлетико.
Бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который недавно перешел из Челси в Реал, попал в немилость фанатов Челси и Атлетико.
Фанатам "синих" не понравилось то, как покидал команду Куртуа. Бельгиец бойкотировал тренировки Челси и постоянно намекал на то, что хочет покинуть команду.
Из-за такоогор поведения болельщики лондонцев успели назвать Куртуа "змеей".
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К ним присоединились фанаты Атлетико Мадрид, которых разозлил факт перехода Тибо в Реал, ведь Куртуа перешел в стан принципиального соперника.
Несмотря на то, что выступал в составе "матрасников" с 2011 по 2014 год и успел выиграть с командой Лигу Европы и чемпионат Испании.
Более того, бельгиец даже успел послать "сливочных" в задницу, будучи игроком Атлетико.
Свою ярость болельщики "матрасников" выплеснули, осквернив доску, посвященную бельгийском киперу у стадиона Ванда Метрополитано.
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Они облили ее красной краской, оплевали и залили пивом. Кроме этого, у доски появилась надпись "Rata", что с испанского означает крыса. Пришлось даже вызывать правоохранителей, чтобы успокоить возмущенных болельщиков.