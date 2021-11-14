Отныне в Итальянской энциклопедии наук, литературы и искусства будет упоминание о Массимилиано Аллегри. Туда включили фразу "corto muso", обычно применяемую в скачках и обозначающую победу с минимальным отрывом, сообщает Football Italia.

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К слову, Аллегри давно увлекается скачками и когда-то даже владел конем, участвовавшим в соревнованиях. Поэтому неудивительно, что специалист применил соответствующую терминологию, когда ему пришлось объяснять подход туринцев к играм. Аллегри проигнорировал призывы к хорошему футболу и большому количеству голов, сосредоточившись на идее "corto muso" – победе с минимальным преимуществом.

Подобную фразу Алегри использовал в 2019 году, чтобы подчеркнуть, что Ювентус все равно завоюет Скудетто, даже если опередит соперников всего на 1 очко. Теперь фраза тренера вошла в итальянскую энциклопедию наук, литературы и искусств. Она является техническим термином, объясняющим, почему большое преимущество не имеет значения, поскольку для победы достаточно минимально опередить соперников.

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