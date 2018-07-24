Крыховяк перешел в Локомотив

Польский хавбек Пари Сен-Жермен Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в московском Локомотиве.

Гжегож Крыховяк проведет следующий сезон в Локомотиве на правах аренды, інформирует официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что часть зарплаты ему будет выплачивать ПСЖ. Футболист будет выступать в составе чемпиона России под 7 номером.

Польский полузащитник сделал себе имя в Севилье, с которой дважды выиграл Лигу Европы. Затем Крыховяк стал игроком ПСЖ, однако закрепиться на Парк де Пренс не сумел. Прошлый сезон он провел в составе Вест Бромвича, с которым вылетел в Чемпионшипу. В АПЛ хавбек провел 27 матчей.

Также Крыховяк принял участие в ЧМ-2018 в составе сборной Польши. За Кадру на Мундиале 28-летний полузащитник сыграл 3 матча, в которых забил 1 гол.

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