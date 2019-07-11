Крузейро все еще не рассчитался с Зарей за переход Виллиана Гомеса - бразильский клуб должен солидную сумму

Луганская Заря может получить от Крузейро 1,5 миллиона евро за трансфер Виллиана Гомеса.

Дисциплинарный комитет ФИФА решил наказать Крузейро за задолженность в размере 1,5 миллиона евро перед луганской Зарей. Клуб может потерять 6 очков, сообщает ESPN.

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В 2014 году Крузейро совершил трансфер игрока Металлиста Виллиана Гомеса, но в момент перехода права на футболиста были переданы луганской Заре.

Ожидается, что задолженность будет взыскана тремя траншами по 500 тысяч евро, как об этом было договорено в 2014 году.

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