Крузейро подписал контракт с сыном Роналдинью

Жоау Мендеш стал игроком бразильского Крузейро.

Известный бразильский клуб подписал контракт с 14-летним сыном Роналдинью Жоау Мендешем, сообщает официальный сайт Крузейро. Соглашение рассчитано на 6 лет.

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Клуб отмечает, что во время прохождения тестов футболистом, имя его отца не называлось и было объявлено только после успешного прохождения испытаний.

Напомним, Роналдинью завершил свою карьеру в январе прошлого года. "Зубанчик" известный своими выступлениями за Барселону, Милан и ПСЖ.

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