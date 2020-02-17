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Крузейро объявил о подписании экс-форварда Шахтера

11:37 183 Читати українською
Крузейро объявил о подписании экс-форварда Шахтера
Марсело Морено / Фото ФК Шахтер

Марсело Морено отныне будет защищать цвета бразильского Крузейро.

Крузейро подписал боливийского нападающего Марсело Морено, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер получил запрос об аренде бразильского легионера

О деталях контракта между 32-летним игроком и бразильской командо не сообщается. Последние годы Марсело провел в чемпионате Китая, но решил оставить денежный чемпионат из-за распространения коронавируса.

Крузейро покинул элитный дивизион Бразилии по итогам прошлого сезона. Напомним, Морено защищал цвета Шахтера в 2008-2011 годах.

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