Крузейро объявил о подписании экс-форварда Шахтера

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Камбэк мечты на фоне ответа Роналду – еще один экс-игрок Динамо забил гол и унизил соперника в дебютном матчеУкраина — 12:43 126
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"Оставьте Лунина и еще нескольких – другие могут уйти н***р": оценки фанатов и СМИ, нашедших виновного в неудачах ОвьедоИспания — 16 фев 1298
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