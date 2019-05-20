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Крузе заинтересовал Баварию и Ливерпуль

20 мая 20:13 162 Читати українською
Крузе заинтересовал Баварию и Ливерпуль
Макс Крузе / Witters

Нападающий бременского Вердера Макс Крузе попал в сферу интересов мюнхенской Баварии и английского Ливерпуля.

Опытный форвард летом покинет Бремен и имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Sport1.

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Крузе в статусе свободного агента может перебраться в Баварию или Ливерпуль. Оба европейских гранда рассматривают 31-летнего немца в качестве подмены для основных исполнителей, в частности, бомбардира мюнхенцев Роберта Левандовски.

В сезоне 2018/19 Макс Крузе провел 32 матча в Бундеслиге, в которых забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач. Ранее он защищал цвета Санкт-Паули, Фрайбурга, Боруссии М и Вольфсбурга.

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