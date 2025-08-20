“Полесье – это клуб с амбициозным президентом, который сделал много инвестиций. Он построил спортивный центр, реконструировал старый стадион и хочет построить новый. Команда понимает, что Фиорентина – очень сложный соперник. Но несмотря на это игроки Полесья выйдут на поле с большим энтузиазмом.

Какие футболисты в "Полесье" наиболее талантливые? Я назову троих: левый вингер Александр Назаренко, правый вингер Алексей Гуцуляк, а также полузащитник Борис Крушинский, полузащитник, который бы пригодился многим командам в Италии. Он очень трудолюбивый.

Насколько изменился футбол в Украине из-за войны? Футболистам постоянно приходится быть в дороге и далеко от дома. Это нелегко: игроки устают, не все болельщики могут посещать матчи в еврокубках. До войны наш футбол развивался. Но потом все изменилось, сейчас уровень футбола значительно упал", – рассказал Александр Яковенко в комментарии Viola News.

Добавим, что за Фиорентину Яковенко выступал с 2013 по 2016 годы. После нескольких аренд Александр покинул "фиалок", перейдя в киевское Динамо на правах свободного агента. В 2018 году Яковенко завершил карьеру.

