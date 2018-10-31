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"Крупнейшее поражение для игроков", – Кроос отреагировал на отставку Лопетеги

06:00 199 Читати українською
"Крупнейшее поражение для игроков", – Кроос отреагировал на отставку Лопетеги
Тони Кроос / фото из соцсетей

Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос прокомментировал отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги.

"Самое крупное поражение для игроков – когда тренер должен уйти, особенно в этом случае, потому что он отличный тренер и человек. Спасибо, Хулен", – написал Кроос в своем Твиттере.

Реал официально уволил Лопетеги и определился с временной заменой

Напомним, что вчера, 29 октября, руководство Реала уволило с должности главного тренера Хулена Лопетеги. Временным исполняющим обязанности тренера "королевского клуба" является Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

После 10 сыгранных туров Реал, набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице испанской национального чемпионата Испании.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Тони Кроос Тони Кроос
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