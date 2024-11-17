В поединке 5-го тура ЛН Бундестим камня на камне не оставила от боснийцев (7:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Лига А, группа А3, 5-й тур

Германия – Босния и Герцеговина – 7:0

Голы: Мусиала, 2, Кляйндинст, 23, 79, Хаверц, 37, Вирц, 50, 57, Сане, 66

Германия выиграла группу, забив 7 голов Боснии и Герцеговине, Нидерланды с драмой и двумя пенальти разгромили Венгрию

Сборная Германии в нынешнем розыгрыше Лиги наций сокрушила Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций. Хозяева порадовали болельщиков голами на любой вкус, отгрузив в ворота соперника семь сухих мячей. Эта победа стала крупнейшей в истории турнира, который был основан в 2018 году.

Германия в 5-ти матчах сезона Лиги наций уже забила 17 голов и досрочно вышла в 1/4 финала. Последняя игра с Венгрией станет для команды Юлиана Нагельсманна тренировкой с повышенной ответственностью.