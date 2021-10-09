Чемпионат мира – это поле настоящих футбольных баталий, в которых футболисты готовы отдать все ради победы. Иногда их энергия выходит за пределы футбольного поля, перерастая в столкновения между фанатами, а однажды все закончилось настоящей войной между странами.

Гондурас и Сальвадор – далеко не футбольные страны, которые хотя бы когда-то имели шанс громко заявить о себе на крупных турнирах. Но в историю футбола им удалось войти – правда, большой ценой.

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Предпосылки конфликта

"Футбольная война" имела долгую и далеко не футбольную предысторию. В 1960-х годах самая маленькая по площади страна Центральной Америки – Сальвадор – была самой густонаселенной. С экономикой в страны все было в порядке, а вот земли просто катастрофически не хватало.

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В Гондураса земли хватало, а вот с экономикой дела шли далеко не лучшим образом. Большие американские корпорации открывали производства в Гондурасе, а за неимением рабочих рук привозили на работу сальвадорцев. До 300 тысяч граждан Сальвадора переселились в Гондурас и начали открывать свое дело на его земле.

Президент Гондураса Освальдо Лопес Арельяно вел провальную политику, но обвинил во всех бедах именно мигрантов из Сальвадора. В 1967 году он издал указ, что землей могут владеть только граждане Гондураса, а мигрантам из Сальвадора приказал возвращаться домой. Для борьбы с захватом земель даже были созданы вооруженные отряды.

В Гондурасе начались нападения на мигрантов, их жестоко избивали, а иногда они даже пропадали. В Сальвадор вернулось 60 тысяч работников, что поставило перед страной новые проблемы. Президент страны Фидель Санчес Эрнандес яростно заявил, что земли, где были мигранты, скоро станут частью Сальвадора. Конфликт разгорался бешеными темпами. И тут жеребьевка сводит страны в борьбе за путевку в финальную часть ЧМ-1970.

Футбольные матчи

Победителя определяли в трех матчах: дома, на выезде и на нейтральном поле. Первый поединок прошел в столице Гондураса Тегусигальпе. Хозяева одержали минимальную победу благодаря голу Леонарда Мивета на 90-й минуте матча. Сальвадорцы не смогли показать лучшую игру, ведь в ночь перед матчем отель, где они проживали, окружили фанаты соперника и просто не давали спать.

18-летняя фанатка Сальвадора Эмилия Боланьос была настолько потрясена поражением, что взяла пистолет из сейфа отца и выстрелила себе в грудь. Пресса подхватила историю, написав, что "девушка не выдержала национального позора". На похороны девушки пришли важные чиновники, а ее портрет распространился по стране.

Дома заряженный Сальвадор победил 3:0. В автобус команды Гондураса летели бутылки, мертвые крысы и вообще все, что попадало под руку. Из-за столкновений на трибунах несколько фанатов погибли. Как рассказывали потом футболисты Гондураса, поражение спасло им жизнь, ведь в случае победы разъяренная толпа их бы убила прямо на стадионе. Хотя и Гондурас не остался в долгу: чиновники закрыли границы, а внутри страны начались жестокие нападения на мигрантов.

Решающий матч проходил в Мехико 27 июня 1969 года. После первого тайма преимущество было у Гондураса – 2:1. Но после отдыха Сальвадор не только сравнял счет, но и вырвал победу – 3:2!

Война

Страны разорвали дипломатические отношения, на границах раздавались выстрелы. Вооружения не было ни у тех, ни у других – страны покупали технику времен Второй мировой войны. Утром 14 июля авиация Сальвадора (11 винтовых самолетов и 5 бомбардировщиков) напала на склад нефтепродуктов военной базы Гондураса.

Сальвадора даже удалось захватить столицы двух департаментов Гондураса. Война длилась 5 дней, количество жертв – до 6 тысяч. 20 июля было объявлено перемирие. Сальвадор под угрозой санкций вывел свои войска из Гондураса, но в обмен на то, что никаких нападений на мигрантов больше не будет. Ущерб от военных действий был оценен в 50 миллионов долларов.

В результате конфликта не выиграла ни одна сторона. Сальвадор таки пробился на ЧМ-1970, но проиграл все матчи и не смог забить ни одного гола. В результате в обоих кринах начался упадок, а экономические показатели пошли вниз. Как и всегда, война не решила никаких проблем, а только принесла много новых.