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"Кровавые мальчики не снятся?", – украинский посол эмоционально напомнил об ужасном убийстве вратаря Авангарда Чубенко

12:50 351 Читати українською
"Кровавые мальчики не снятся?", – украинский посол эмоционально напомнил об ужасном убийстве вратаря Авангарда Чубенко
Степан Чубенко

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба, у которого на днях произошел конфликт с российским пропагандистом Грэмом Филлипсом, напомнил ему о зверском убийстве террористами "ДНР" юного голкипера краматорского Авангарда Степана Чубенко в июле 2014 года.

"Сегодня под забор посольства пришел Грэм Филлипс. Пришел, чтобы похвастаться, что посол от него прячется. Пришлось его удивить и выйти. А поскольку после таких общений, как правило, на моей странице поток людей "с той стороны", пусть читают вот это", – написал дипломат в своем твиттере и прикрепил сообщение об убийстве и эксгумацию тела Чубенко.

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Напомним, что 16-летнего кипера краматорского Авангарда летом 2014 года захватили террористы из т. н. ДНР и после ужасных пыток расстреляли за проукраинскую позицию – он помогал украинским военным и местным жителям во время обстрелов, а также снял с местной площади флаг фейковой "республики".

В прошлом году Степана Чубенко президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом "За мужество" III степени.

Теги
Степан Чубенко Авангард Авангард Первая лига
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