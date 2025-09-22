Фанаты Шальке сошлись в схватке со сторонниками Боруссии Д и Кельна после матча 2-й Бундеслиги.

В Германии произошел громкий случай фанатского насилия. Как информирует The Athletic со ссылкой на полицию Дортмунда, после матча 2-й Бундеслиги между Шальке и Магдебургом сотни фанатов клубов устроили массовую драку.

События развернулись в субботу вечером, когда поезд с болельщиками Шальке, возвращавшийся в Гельзенкирхен, дважды экстренно останавливался. Второй раз это произошло в 22:50 неподалеку от станции Дортмунд-Шарнхорст. Тогда большая группа пассажиров выбежала из вагонов и направилась к лесополосе возле спортивного поля. По предварительным данным, именно там произошла стычка между агрессивно настроенными фанатами Шальке, сторонниками Боруссии Д и небольшой группой фанатов Кельна. Полиция сообщила об около 300 человек, связанных с Шальке, 90 – с Боруссией и 5 – с Кельном.

Правоохранители изъяли перчатки, капы и балаклавы, а нескольких человек временно задержали на месте событий. Против участников инцидента открыты уголовные дела.

Фанатов Шальке впоследствии под охраной полиции вернули в поезд. В результате инцидента движение состава задержалось более чем на 75 минут, а для контроля ситуации пришлось привлечь даже полицейский вертолет.

В тот же день Кельн уступил в выездном матче против РБ Лейпциг (1:3), тогда как Боруссия Д свой поединок играла в воскресенье против Вольфсбурга и победила 1:0.

