Кровавая бойня на матче титулованных клубов – десятки пострадавших и сотни задержанных, важную встречу не доиграют (ВИДЕО)
Поединок Копа Судамерикана между Индепендьенте и Универсидад де Чили перерос в массовое побоище.
Матч 1/8 финала Копа Судамерикана между аргентинским Индепендьенте и Универсидад де Чили завершился настоящим кошмаром. Поединок в Буэнос-Айресе был остановлен на 48-й минуте при счете 1:1 из-за массовых беспорядков на трибунах, сообщает BBC.
Инцидент начался в перерыве, когда чилийские болельщики начали забрасывать хозяев камнями, палками, бутылками и сиденьями. В ответ часть фанов Индепендьенте ворвалась в гостевой сектор, избила и даже раздела некоторых из оппонентов. Один из фанов Универсидад де Чили был вынужден прыгать с трибун, чтобы спастись от толпы.
По официальным данным, по меньшей мере 10 человек получили ранения, среди них – с ножевыми ранами. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что арестованы более 300 человек.
КОНМЕБОЛ заявила, что матч отменен из-за "отсутствия гарантий безопасности со стороны местного клуба и местных органов безопасности". Поединок доигрываться не будет. Организация сообщила, что дело будет передано в судебные органы, а информацию о событиях будет направлено в дисциплинарный комитет.
Футболист сборной Чили Фелипе Лойола, выступающий за Индепендьенте, в соцсетях написал: "Этот уровень насилия невозможно терпеть. Я не знаю, где была полиция".
Президент Индепендьенте Нестор Гриндетти обвинил во всем чилийских болельщиков, назвав их поведение "действительно позорным". Аргентинские фанаты же возмущались решением организаторов разместить гостей слишком близко к домашнему сектору.
