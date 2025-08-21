Поединок Копа Судамерикана между Индепендьенте и Универсидад де Чили перерос в массовое побоище.

Матч 1/8 финала Копа Судамерикана между аргентинским Индепендьенте и Универсидад де Чили завершился настоящим кошмаром. Поединок в Буэнос-Айресе был остановлен на 48-й минуте при счете 1:1 из-за массовых беспорядков на трибунах, сообщает BBC.

44-летний вратарь переписал историю футбола и установил мировой рекорд – уникальное достижение, затмевающее Роналду

Инцидент начался в перерыве, когда чилийские болельщики начали забрасывать хозяев камнями, палками, бутылками и сиденьями. В ответ часть фанов Индепендьенте ворвалась в гостевой сектор, избила и даже раздела некоторых из оппонентов. Один из фанов Универсидад де Чили был вынужден прыгать с трибун, чтобы спастись от толпы.

По официальным данным, по меньшей мере 10 человек получили ранения, среди них – с ножевыми ранами. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что арестованы более 300 человек.

КОНМЕБОЛ заявила, что матч отменен из-за "отсутствия гарантий безопасности со стороны местного клуба и местных органов безопасности". Поединок доигрываться не будет. Организация сообщила, что дело будет передано в судебные органы, а информацию о событиях будет направлено в дисциплинарный комитет.

Футболист сборной Чили Фелипе Лойола, выступающий за Индепендьенте, в соцсетях написал: "Этот уровень насилия невозможно терпеть. Я не знаю, где была полиция".

Президент Индепендьенте Нестор Гриндетти обвинил во всем чилийских болельщиков, назвав их поведение "действительно позорным". Аргентинские фанаты же возмущались решением организаторов разместить гостей слишком близко к домашнему сектору.

Son unas bestias pic.twitter.com/7zedxLWYFY — PONGAN A DADIN (@L4uuRP) August 21, 2025

Los de Independiente exhiben la ropa robada a los de Universidad De Chile en la tribuna pic.twitter.com/6oKtJdIwK5 — ? BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) August 21, 2025

Талановитіший за Шевченка, дружба з нападником Барси і вісім шурупів у коліні – історія українського "Голо" з Альбасете