Чемпионат Италии 2020/21, 11-й тур

Кротоне – Специя – 4:1

Голы: Мессиас, 7, 90+6, Реца, 49, Энрике, 56 – Фариас, 18

Торино – Удинезе – начало в 19:00

Лацио – Верона – начало в 21:45

Субботнюю программу дня в итальянской Серии А открывал поединок Кротоне – Специя. Хозяева открыли счет на 7-й минуте матча – Мессиас с линии штрафной низом пробил в левый угол ворот. Однако, долго радоваться им не пришлось – на 18-й Фариас воспользовался ошибкой защитника и сравнял.

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После перерыва Кротоне вырвался вперед благодаря голу Реци. На 56-й Перейра прошел по правому флангу и отдал под удар Энрике, который пробил в практически пустые ворота – 3:1. Игроки Специи отчаянно пытались отыграться и даже создали несколько острых моментов у ворот соперника, но отквитать хотя бы один гол во втором тайме так и не смогли. Уже на последних секундах матча Мессиас положил еще один, записав в свой актив дубль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Кротоне – 4:1.

Для Кротоне эта победа стала первой за одиннадцать поединков проведенных в Серии А, до этого в их активе было восемь поражений и две ничьи.

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