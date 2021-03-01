Кротоне решил встряхнуть команду и уволил главного тренера Джованни Строппу, сообщает официальный сайт "пифагорейцев".

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53-летний специалист возглавил клуб из одноименного города в июне 2018 года и по итогам сезона-2019/20 вывел команду в высший итальянский дивизион.

В Серии А у Кротоне дела идут не лучшим образом – после 24-х туров команда с 12 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата. От спасительной 17-й строчки ее отделяют 8 пунктов.

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