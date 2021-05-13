36-й тур чемпионата Италии в четверг завершал поединок между Кротоне и Вероной. Хозяева потеряли даже математические шансы на то, чтобы остаться в Серии А, в то время как соперник все свои задачи в этом сезоне "решил", пролетев мимо еврокубков. Поэтому в этом противостоянии команды боролись лишь за престиж.

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Уже на второй минуте Сими с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки и Адам Унас пробил по воротам Вероны. Ивору Пандуру, который в прыжке пытался отбить мяч, банально не хватило длины рук, чтобы спасти свою команду. Среди опасных моментов в первом тайме можно вспомнить разве еще выстрел Луки Чигарини издалека – мяч просвистел рядом со штангой.

В середине второй сорокапятиминутки первый же удар хозяев позволил удвоить преимущество. Унас с левого фланга выложил под удар Сими в центр штрафной соперника и тот удвоил преимущество Кротоне. Сальваторе Молина за три минуты до конца матча сократил преимущество, срезав мяч после навеса с углового в собственные ворота.

Победа принесла Кротоне 21 очко и позволила покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, Верона с 43-мя баллами осталась десятой.

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