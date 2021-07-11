"Мне очень нравится Тони Кроос, он демонстрировал выступления мирового уровня. Он прекрасно выглядел в Баварии. Но его стиль игры уже устарел.

Кроос анонсировал завершение карьеры – он уже попрощался со сборной Германии

На Евро-2020 я не видел футболиста, который играл бы в таком же стиле. Для Тони нет места в современном футболе", – приводит слова Хёнесса Sport1.de.

С 2014-го Тони защищает цвета Реала. В прошлом сезоне Ла Лиги 31-летний немец провел 28 матчей, в которых отметился тремя голами и 10-ю ассистами. Напомним, на Евро-2020 Германия вылетела в 1/8 финала от Англии, а Кроос объявил о завершении карьеры в сборной.

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