Журналистка испанского издания El Chiringuito Кристина Куберо назвала двух неудачников Мундиаля, которые на турнире в Катаре разочаровали ее больше всего. В сборной Бразлии она выделила Винисиуса Жуниора, забившего 1 гол и отдавшего 2 ассиста, а в сборной Германии – Тони Крооса, который... завершил карьеру в национальной команде еще летом 2021 года.

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"Я знал, что кто-то попытается возложить на меня вину", – написал Кроос в ответ на обвинение журналистки на своей странице в Twitter.

Напомним, сборная Германии на чемпионате мира-2022 не смогла выйти из группы, пропустив вперед Японию и Испанию и опередив Коста-Рику.

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