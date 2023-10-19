Кроос выделил следующую звезду Реала: "Он уже делает то, что нам не по силам"
19 октября 06:00 - Читати українською
Немецкий хавбек Реала Тони Кроос выдал мощный комплимент юному партнеру Арде Гюлеру.
"Арде Гюлеру только 18 лет. Но он уже делает то, что нам не по силам", – сказал Тони Кроос. Сильные слова от 5-кратного победителя Лиги чемпионов.
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Гюлер перешел в Реал летом 2023-го, но еще не играл за новый клуб из-за повреждения. В субботу у него есть шанс дебютировать за Мадрид в матче с Севильей.
Арда в раннем возрасте стал лидером Фенербахче. Парень может сыграть как в центре поля, так и на фланге атаки. Его называют главным талантом поколения в Турции.
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