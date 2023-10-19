"Арде Гюлеру только 18 лет. Но он уже делает то, что нам не по силам", – сказал Тони Кроос. Сильные слова от 5-кратного победителя Лиги чемпионов.

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Гюлер перешел в Реал летом 2023-го, но еще не играл за новый клуб из-за повреждения. В субботу у него есть шанс дебютировать за Мадрид в матче с Севильей.

Арда в раннем возрасте стал лидером Фенербахче. Парень может сыграть как в центре поля, так и на фланге атаки. Его называют главным талантом поколения в Турции.